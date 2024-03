NeuroDerm gibt die Veröffentlichung positiver Ergebnisse der Phase-3-Studie BouNDless bekannt, in der ND0612 bei Patienten mit motorischen Schwankungen der Parkinson-Krankheit untersucht wurde Die in The Lancet Neurology veröffentlichten Daten zeigen eine günstige Wirksamkeit von ND0612 im Vergleich zu oralem Levodopa/Carbidopa mit sofortiger Wirkstofffreisetzung REHOVOT, Israel, 20. März 2024 /PRNewswire/ - NeuroDerm Ltd, eine …