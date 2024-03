FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Scholz zur Taurus-Debatte:

Wo er recht hat, hat er recht, der Bundeskanzler. Die Diskussion darüber, ob Deutschland der Ukraine Taurus-Marschflugkörper überlassen sollte, kennt schon eine ganze Reihe von peinlichen Momenten. Doch wer trägt die Schuld daran? (.) Wenn diese Debatte an Lächerlichkeit nicht überboten werden kann, (.) dann müsste der Kanzler sich (.) zuerst selbst fragen, wie es so weit kommen konnte. (.) ohne die Unterstützung des gelernten Friedenswissenschaftlers an der Spitze der SPD-Fraktion wären Scholz' Tage als Kanzler gezählt. Und Mützenich will, die Meinungsumfragen im Blick, lieber über Verhandlungen mit Putin reden als darüber, "wo die Schrauben beim Taurus sitzen". Wer bloß hatte mit diesen lächerlichen technischen Fragen angefangen und behauptet, dass nur deutsche Soldaten wüssten, was man am Taurus wie drehen muss?