Nachdem der Euro gegenüber der schwedischen Krone bei 11,9958 SEK im September letzten Jahres sein vorläufiges Verlaufshoch erreicht hatte, ging der Wert in eine geordnete Konsolidierung über, diese wurde zusätzlich von einer SKS-Formation begleitet und brachte Abschläge auf 11,0024 SEK hervor, was sehr nahe an einer Unterstützung vom Jahreswechsel 2022/2023 lag und sicherlich unterstützend auf das Paar einwirkte. Seit Anfang dieses Jahres konnte eine erste Kaufwelle auf 11,4263 SEK aufgebaut werden, die letzten Wochen über waren von einer zwischengeschalteten Konsolidierung zurück in den Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements geprägt. Hier fand EUR/SEK einen tragfähigen Boden vor und schoss die letzten Tage regelrecht hoch. Aktuell kämpft der Wert um einen Ausbruch aus dem seit dem letzten Jahr bestehenden Abwärtstrend.

Frühlingserwachen bei den Bullen