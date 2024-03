In der heutigen Landschaft der Smart-Home-Konnektivität besteht eine der größten Herausforderungen darin, Geräte verschiedener Hersteller ohne Protokollbarrieren zu verbinden und diese Geräte in die Lage zu versetzen, nahtlos über dieselbe "Sprache" zu kommunizieren. Die Connectivity Standards Alliance, die Organisation, die die Zigbee- und Matter-Standards pflegt und veröffentlicht, spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Interoperabilität verschiedener Smart Home-Geräte. Ebenso hat die Implementierung des 5G-Netzes die Einführung von 5G-FWA-Geräten für flexible, zuverlässige und Gigabit-Konnektivität im Haus populär gemacht.

In Zusammenarbeit mit STMicroelectronics hat Fibocom die Smart-Home-Lösung in Verbindung mit der ST MCU STM32WB55 und dem 5G-Modul FG370 von Fibocom in 5G-CPE integriert. Der STM32WB55 unterstützt die Bluetooth/Thread/Zigbee-Technologien, die für die Überbrückung von Smart-Home-Geräten sowie für die Sicherstellung der Verbindungen zwischen den Geräten in der Anwendungsschicht von entscheidender Bedeutung sind und flexible Ansätze Bluetooth+Thread und Bluetooth+Zigbee bieten. Durch die Ermöglichung der 5G-Kommunikation des CPE bietet FG370 das Andocken des STM32WB55 über ein UART-Peripheriegerät, das die „Inbetriebnahme" des Geräts am CPE ermöglicht. Die Angleichung hat die Vorstellungskraft zukünftiger Smart-Home-Automatisierung erheblich verbessert und eröffnet und bietet den Endnutzern eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, um die Smart-Home-Geräte in einem 5G-CPE ohne redundante Einrichtungen zu steuern.