Großbritannien Inflation sinkt etwas stärker als erwartet In Großbritannien hat sich die Inflation im Februar abgeschwächt. Die Inflationsrate fiel auf 3,4 Prozent von zuvor 4,0 Prozent im Januar, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf …