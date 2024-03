NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nvidia nach einer Analystenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 850 US-Dollar belassen. Der Ausbau von Künstlicher Intelligenz (KI) beziehungsweise beschleunigtem Rechnen treibe die Verschiebung der Investitionsausgaben hin zu Grafikverarbeitungseinheiten zur Beschleunigung von KI-Anwendungen weiter voran, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der Breite des Produktportfolios sei Nvidia der Auffassung, im Vergleich zur Vergangenheit weiterhin einen höheren Marktanteil an den jährlichen Ausgaben für Rechenzentrumsinfrastruktur erreichen zu können./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 19:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2024 / 00:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 823,2EUR auf Tradegate (20. März 2024, 09:05 Uhr) gehandelt.



