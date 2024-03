Zuvor hieß es im Insight: "Es bietet sich eine Long-Position im Bereich der Unterstützung um 3.400 Dollar an. Das Kursziel wäre am noch offenen Gap bei 3.774 Dollar zu sehen. Geht es doch weiter tiefer und kommt es zu einem Kursrutsch unter die Ichimoku-Wolke, würde sich die Lage für die Papiere von Booking langfristig eintrüben. Die nächste Zielmarke wäre dann am 200er-EMA bei aktuell 3.175 Dollar zu sehen."

Der Abprall nach oben an der Unterstützung um 3.410 Dollar ist erfolgt und saisonal erhalten die Aktien von Booking üblicherweise von Mitte März bis Anfang Juni Rückenwind. Die Long-Position ist gut im Rennen.