AMSTERDAM, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- Die kürzlich stattgefundene Ausstellung Solar Solutions Amsterdam 2024, eine herausragende Veranstaltung in Nordwesteuropa, zog weltweit Fachleute, Unternehmer und technische Innovatoren an. EVB nutzte die Gelegenheit, um ihr hochmodernes Energiemanagementsystem für den Haushalt und die neuesten Lösungen zum Laden von Elektrofahrzeugen vorzustellen.

In den hohen Breitengraden Nordwesteuropas, wo niedrigere Temperaturen und ein höherer Heizbedarf zu erheblichen Stromkosten führen, setzen viele Haushalte auf Photovoltaikanlagen (PV). Die Diskrepanz zwischen der Spitzenerzeugung der Solaranlage am Tag und dem Spitzenverbrauch der Nutzer in der Nacht führt jedoch zu einer überschüssigen Energieverschwendung. Die EVB setzt hier mit ihrem intelligenten Energiemanagementsystem für den Haushalt an, das sich nahtlos in Solarsysteme integrieren lässt, um die Energie effizient zu nutzen und gleichzeitig die Energiekosten zu senken. Das System kann die Stromerzeugung in Echtzeit messen und den Stromverbrauch von Haushaltsgeräten intelligent steuern. Überschüssiger Strom wird in Form von Wärme in ohmschen Lasten wie Warmwasserbereitern und Wärmepumpen zur späteren Nutzung gespeichert.

Die Energiemanagementlösung von EVB bietet auch Integrationsmöglichkeiten mit EV-Ladegeräten. Die EVB smart AC EV-Ladegeräte, die von 3,7 kW bis 22 kW reichen, können die Ladeleistung systemgesteuert erhöhen, um zusätzlich erzeugten Strom zu verbrauchen. Diese Geräte sind mit mehreren Schutzfunktionen und hochwertigen Gehäusen ausgestattet, die die Sicherheit des Ladevorgangs gewährleisten. Sie sind mit dem OCPP1.6J-Protokoll kompatibel und ermöglichen den Nutzern die Fernsteuerung und Überwachung über eine mobile App. Darüber hinaus hat EVB DC EV-Ladegeräte entwickelt, die von 20kW bis 600kW reichen und Optionen von 1 bis 3-Pistolen-Bodenladegeräten und Split-Ladegeräten bieten, um unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen. Diese EV-Ladegeräte, die sich durch schnelles Laden, modulares Design, Kompatibilität mit den meisten EV-Modellen, intelligente Ladetechnologie und niedrige Wartungskosten auszeichnen, sind eine ideale Wahl für öffentliche EV-Ladestationen, die es den Kunden ermöglichen, ihre Investitionskosten schnell zu amortisieren und Rentabilität zu erzielen.

Mit jahrelanger Erfahrung in der Branche liefert EVB sichere, effiziente und zuverlässige Lösungen im Bereich der Hausenergie und des öffentlichen Ladens. Mit über einer Million EV-Ladestationen in mehr als 70 Ländern/Regionen adressiert die EVB mit ihren EV-Ladeprojekten unterschiedliche Umgebungen, von städtischen Zentren bis hin zu abgelegenen Gemeinden, und überbrückt die Lücke in der Ladeinfrastruktur. EVB plant die Einführung von Gleichstrom-Ladestationen mit geringem Stromverbrauch und arbeitet mit Partnern zusammen, um den technologischen Fortschritt und die nachhaltige Entwicklung in der Energiewirtschaft voranzutreiben.

*EVB ist eine Untermarke von Beny, die sich auf das Laden von Elektrofahrzeugen und die Energiespeicherung im privaten und gewerblichen Bereich konzentriert.

