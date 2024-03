München (ots) - +++Fastly-Studie zeigt, dass neun von zehn

Entscheidungsträger:innen wissen, dass APIs ein trojanisches Pferd für

Cyberangriffe sind - aber die meisten investieren nicht in fortschrittliche

Sicherheitsanwendungen+++Im internationalen Vergleich identifizieren Unternehmen

in der DACH-Region API-Schwachstellen mit am häufigsten (47

Prozent)+++Sicherheitslösungen eines einzigen Anbieters und KI könnten Abhilfe

schaffen+++



Eine große Mehrheit der Entscheidungsträger:innen ignoriert das wachsende

Sicherheitsrisiko von APIs (Application Programming Interfaces) für ihr

Unternehmen. Zu diesem Ergebnis kommt die neueste Umfrage von Fastly, einer der

weltweit schnellsten Edge-Cloud-Plattformen, unter 235 IT- und

Cybersicherheits-Expert:innen. APIs sind seit langem als einer der Grundpfeiler

der digitalen Wirtschaft anerkannt. Jüngste Zahlen zeigen, dass mittlerweile der

Großteil des gesamten Internetverkehrs über APIs abgewickelt wird.









Die Allgegenwärtigkeit von APIs bedeutet, dass sie zu einem der beliebtesten

Einfallstore für Cyber-Angriffe geworden sind. In der Fastly-Umfrage gaben 84

Prozent der Befragten zu, dass sie über keine fortschrittlichen

API-Sicherheitsvorkehrungen verfügen.



Der Mangel an Maßnahmen gegen API-Missbrauch tritt auf, obwohl die große

Mehrheit der Entscheidungsträger:innen weiß, dass es diesbezüglich Probleme

gibt. 95 Prozent der von Fastly befragten Unternehmen gaben an, in den letzten

zwölf Monaten Probleme mit der API-Sicherheit gehabt zu haben. Mehr als drei

Viertel (79 Prozent) haben die Einführung oder Integration einer neuen Anwendung

aufgrund von API-Sicherheitsbedenken verzögert. Darüber hinaus sagten 79

Prozent, dass sie der API-Sicherheit eine hohe oder sehr hohe Bedeutung

beimessen. Auf die Frage, warum nichts davon umgesetzt wurde, waren

"unzureichendes Budget" und "fehlendes Fachwissen" die am häufigsten genannten

Gründe.



Risiko von Betriebsunterbrechungen und Reputationsverlusten



Jay Coley, Senior Security Architect bei Fastly , sagt: "Die Ergebnisse unserer

breit angelegten Umfrage zeigen, dass Entscheidungsträger:innen wissen, dass die

zunehmende Abhängigkeit von APIs ein Risiko für schwere Cyberangriffe darstellt.

Aber bisher unternehmen sie nicht genug, um dem entgegenzuwirken. Dies ist

überraschend, wenn man bedenkt, dass die operativen Kosten und

Reputationsschäden infolge einer Sicherheitsverletzung die Kosten für die

Bereitstellung einer konsolidierten Webanwendungs- und API-Sicherheitslösung bei

weitem übersteigen."

