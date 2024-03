WIESBADEN (ots) - * Stark gesunkene Frachtraten bei See- und Luftfahrt führen zu

Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland sind imJahresdurchschnitt 2023 um 2,2 % gegenüber dem Jahr 2022 gesunken. Das war dererste Rückgang dieser Preise im Jahresdurchschnitt seit 2016 (-0,5 % gegenüber2015). Ursache für die Entwicklung waren ausschließlich stark gesunkene Preisein der See- und Luftfahrt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, fielen die Erzeugerpreise für Dienstleistungen im 4. Quartal 2023gegenüber dem 4. Quartal 2022 um 1,1 %. Gegenüber dem 3. Quartal 2023 stiegendie Preise dagegen leicht um 0,4 %.Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei: -11,4 % zum VorjahrDer Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei war mit -11,4 % gegenüber 2022 dereinzige im Dienstleistungsbereich mit sinkenden Preisen, nachdem diese in denbeiden Vorjahren aufgrund der Corona-Krise und Lieferkettenproblemen noch starkgestiegen waren (2022 zu 2021: +9,6 %; 2021 zu 2020: +19,5 %).Insbesondere in der Personen- und Güterbeförderung in der See- undKüstenschifffahrt führten die fehlende Nachfrage nach Ladekapazitäten undniedrigere Treibstoffkosten gegenüber 2022 zu einem Preisrückgang um 51,5 %(2022 zu 2021: +8,0 %; 2021 zu 2020: +111,1 %). Mit -41,1 % gegenüber dem 4.Quartal 2022 fielen die Preise auch im 4. Quartal 2023 deutlich gegenüber demVorjahreszeitraum. Im Vergleich zum 3. Quartal 2023 stiegen die Preise dagegenleicht um 0,2 %. Die seit Dezember 2023 andauernden Angriffe der Huthi-Rebellenauf Frachtschiffe im Roten Meer wirkten sich damit im 4. Quartal 2023 nichtspürbar auf die Gesamtentwicklung der Preise in der See- und Küstenschifffahrtaus.In der Luftfahrt sanken die Preise mit -8,6 % gegenüber 2022 ebenfalls, wennauch nicht so stark wie in der Schifffahrt (2022 zu 2021: +11,1 %). SinkendeFrachtraten und günstigerer Treibstoff waren auch hier die Ursachen. Auchgegenüber dem 4. Quartal 2022 gab es im 4. Quartal 2023 mit -9,4 % einendeutlichen Rückgang, wohingegen die Preise gegenüber dem 3. Quartal 2023 mit+0,2 % leicht stiegen.Im Speditionsgewerbe fielen die Preise gegenüber 2022 um 6,4 % (2022 zu 2021:+12,1 %). Diese Entwicklung beruhte ausschließlich auf den sinkenden Preisen für