WIESBADEN (ots) - Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, Januar 2024



-0,9 % real zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-5,2 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)



Reichweite des Auftragsbestands





6,9 MonateDer reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar 2024gegenüber Dezember 2023 saison- und kalenderbereinigt um 0,9 % gesunken. ImVergleich zum Vorjahresmonat Januar 2023 lag der Auftragsbestandkalenderbereinigt 5,2 % niedriger.Zur negativen Entwicklung des Auftragsbestands im Januar 2024 trugeninsbesondere Rückgänge in der Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt-3,5 % zum Vormonat) und im Maschinenbau (-1,2 %) bei. Positiv auf denAuftragsbestand wirkte sich hingegen die Entwicklung im Bereich Herstellung vonDatenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+1,8 %)aus.Die offenen Aufträge aus dem Inland sanken im Januar 2024 gegenüber Dezember2023 um 1,5 % und der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland sank um 0,4 %.Bei den Herstellern von Investitionsgütern verringerte sich der Auftragsbestandum 1,0 %. Im Bereich der Vorleistungsgüter sowie Konsumgüter lag derAuftragsbestand 0,1 % höher.Reichweite des Auftragsbestands auf 6,9 Monate gesunkenIm Januar 2024 sank die Reichweite des Auftragsbestands im Vormonatsvergleichauf 6,9 Monate (Dezember 2023: 7,0 Monate). Bei den Herstellern vonInvestitionsgütern sank die Reichweite auf 9,2 Monate (Dezember 2023: 9,4Monate), bei den Herstellern von Vorleistungsgütern stieg die Reichweite auf 4,0Monate (Dezember 2023: 3,9) und bei den Herstellern von Konsumgütern stieg dieReichweite auf 3,5 Monate (Dezember 2023: 3,4 Monate).Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendemUmsatz ohne neue Auftragseingänge theoretisch produzieren müssten, um dievorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellemAuftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate imbetreffenden Wirtschaftszweig berechnet.Umstellung des Auftragsbestandsindex auf das Basisjahr 2021Der Auftragsbestandsindex im Verarbeitenden Gewerbe wurde mit dem BerichtsmonatJanuar 2024 vom bislang geltenden Basisjahr 2015 auf das neue Basisjahr 2021umgestellt. Die Basisumstellung umfasst folgende Aspekte:* Neue Bezugsgröße des Index ist das Basisjahr 2021. Der Index gibt demnach dasVerhältnis des Auftragsbestandsvolumens im jeweiligen Berichtszeitraum zum