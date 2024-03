Fed, Zinsen - und die Religionsgemeinschaft Bitcoin!

Wird die Fed heute in ihren "Dot Plots" signalisieren, dass sie die Zinsen doch weniger senkt als die Märkte erwarten - das wäre ein Bremsfaktor für die euphorisierten Aktienmärkte und Liquiditäts-Assets wie Bitcoin, das heute zwischenzeitlich unter die Marke von 61.000 Dollar gefallen ist. Bislang konnte die KI-Euphorie die schwindende Aussicht auf sinkende Zinsen kaschieren - aber auffallend ist auch, dass der Nasdaq 100 seit Anfang März schwächer ist als der US-Leitindex S&P 500, der gestern im späten Handel ein Allzeitoch erreichte (der Nasdaq 100 ist davon noch ein Stück weit entfernt). Es findet also eine Aktien-Rotation statt, Tech ist nicht mehr das einzige, was steigt. Für die Religionsgemeinschaft Bitcoin aber steht eine Belastungsprobe an: die Nachfrage nach den ETFs läßt nun nach - viele, die sich in die ETFs investiert haben, sind nun im Verlust. Das leicht dümmliche Mantra einiger aus der Religionsgemeinschaft Bitcoin aber lautet: wer Bitcoin nicht für die Lösung aller Probleme hält, hat es nicht verstanden..

1. Zinsen: Was von der Fed-Sitzung zu erwarten ist

2. Bitcoin-Hype: Deutsche Banken scharf auf Krypto-Handel

