Diese Äußerungen von Lagarde deuten darauf hin, dass die EZB bereit ist, ihre Geldpolitik anzupassen, um die wirtschaftliche Erholung in der Eurozone zu unterstützen. Zinssenkungen könnten dazu beitragen, die Kreditkosten für Unternehmen und Verbraucher zu senken, was wiederum Investitionen und Konsum ankurbeln könnte.

Die nächste Sitzung der EZB findet am 11. April statt. Bei ihrer letzten Zinsentscheidung am 7. März hatte die Europäische Zentralbank alle drei Leitzinsen unverändert gelassen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

