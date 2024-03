NÜRNBERG (dpa-AFX) - Das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht in seiner Frühjahrsprognose von einem minimalen Wachstum der Wirtschaftsleistung in Deutschland im laufenden Jahr aus. Die IAB-Experten erwarten ein Wachstum von 0,1 Prozent und damit eine noch schwächere Wirtschaftsentwicklung als andere Institute. Das Münchner Ifo-Institut war beispielsweise vor wenigen Wochen - ebenso wie die Bundesregierung in ihrer Prognose - von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 Prozent ausgegangen.

"Auch der Arbeitsmarkt wird durch den anhaltenden Wirtschaftsabschwung beeinträchtigt. Gemessen an der schwachen Konjunktur hält er sich aber vergleichsweise gut", sagte IAB-Ökonom Enzo Weber. Die Aussichten seien vor allem zu Beginn des Jahres getrübt, im Verlauf des Jahres 2024 werde jedoch eine gewisse Erholung erwartet.