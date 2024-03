München (ots) - Zum 1. April 2024 richtet der Münchener Verein den neuen

Fachbereich Lebensversicherung ein. Ziel ist es, die Lebensversicherungssparte

zu stärken und die Position des Münchener Verein in diesem wettbewerbsintensiven

Markt weiter auszubauen.



Thomas Klemm, bisher Teamleiter im Fachbereich IT, übernimmt die Leitung des

neuen Fachbereichs. Der 52-jährige bringt in seiner neuen Funktion

jahrzehntelange Erfahrung und tiefgreifendes Wissen in der privaten und

betrieblichen Vorsorge der Lebensversicherung ein. Seit April 2018 ist der

Wirtschaftsmathematiker Teil des Münchener Verein und hat sich seitdem durch

seine fachliche Kompetenz und Führungsstärke ausgezeichnet.







Zeichen für unsere Wachstumsstrategie, Innovationsfreude und Zukunftsfähigkeit.

Ich bin überzeigt davon, dass Thomas Klemm den Wachstumskurs mit seiner

Lebensversicherungs-, Prozess- und Projektexpertise fortsetzen und weiter

forcieren wird," erklärt Dr. Stefan Lohmöller, Vorstandsmitglied (COO) des

Münchener Verein.



Thomas Klemm freut sich auf seine neue Rolle: "Mein oberstes Ziel ist die

Fortführung des sehr stabil funktionierenden operativen Geschäfts. Dieses möchte

ich zu modernen, innovativen Dienstleistungen weiterentwickeln."



Pressekontakt:



Münchener Verein Versicherungsgruppe

Zentrale Unternehmenskoordination und Presse

Sabine Bader

Abteilungsleiterin Zentrale Unternehmenskoordination und Presse

Pettenkoferstr. 19

80336 München

Tel.: 089/51521682

mailto:bader.sabine@muenchener-verein.de

http://www.muenchener-verein.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/5739353

OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe



"Mit der Etablierung eines eigenen Fachbereichs Leben setzen wir ein klaresZeichen für unsere Wachstumsstrategie, Innovationsfreude und Zukunftsfähigkeit.Ich bin überzeigt davon, dass Thomas Klemm den Wachstumskurs mit seinerLebensversicherungs-, Prozess- und Projektexpertise fortsetzen und weiterforcieren wird," erklärt Dr. Stefan Lohmöller, Vorstandsmitglied (COO) desMünchener Verein.Thomas Klemm freut sich auf seine neue Rolle: "Mein oberstes Ziel ist dieFortführung des sehr stabil funktionierenden operativen Geschäfts. Dieses möchteich zu modernen, innovativen Dienstleistungen weiterentwickeln."Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseSabine BaderAbteilungsleiterin Zentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51521682mailto:bader.sabine@muenchener-verein.dehttp://www.muenchener-verein.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/5739353OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe