Berlin (ots) - Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren nahezu alle

Wirtschaftszweige erfasst und verändert. Auch Handwerksbetriebe stehen vor der

Herausforderung, sich den neuen technologischen Möglichkeiten anzupassen, um

wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein Vorreiter in diesem Bereich ist die

Malerbetrieb Kluge GmbH, die zeigt, wie die Digitalisierung nicht nur

effizientere Abläufe ermöglicht, sondern auch das Marketing von

Handwerksbetrieben revolutionieren kann.



Kevin Kluge, der Geschäftsführer von Malerbetrieb Kluge GmbH hat den Zeitgeist

früh erkannt und mit seinem Unternehmen den Weg der Digitalisierung erfolgreich

beschritten. Mittlerweile unterstützt er auch andere Handwerksbetriebe bei der

digitalen Transformation. Kluge betont, dass die Einführung digitaler

Technologien nicht nur auf die Optimierung interner Prozesse abzielt, sondern

auch entscheidend für eine zeitgemäße und effektive Vermarktung ist.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ein zentraler Baustein der digitalen Transformation der Malerbetrieb Kluge GmbHwar die Implementierung moderne Softwarelösung zur Auftragsverwaltung. Dieseermöglicht nicht nur eine effizientere Koordination der Arbeitsabläufe, sondernsorgt auch für eine transparente Kommunikation mit den Kunden. "DieDigitalisierung der Auftragsbearbeitung sorgt nicht nur Zeitersparnisse, sondernträgt auch dazu bei, Fehlerquellen zu minimieren und somit dieKundenzufriedenheit zu steigern", betont Kevin Kluge.Ein weiterer Schwerpunkt der Digitalisierung bei der Malerbetrieb Kluge GmbHliegt im Einsatz von digitalen Werkzeugen und Technologien auf der Baustelle.Von der Vermessung bis zur Farbberatung - moderne Technologien unterstützen dieMitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit und tragen dazu bei, die Qualität derArbeit weiter zu steigern. Dies spiegelt sich nicht nur in der Effizienz derArbeitsprozesse wider, sondern auch in der Zufriedenheit der Kunden.Modernes Marketing für HandwerksdienstleistungenEin Element der Digitalisierung auf das die Malerbetrieb Kluge GmbH besonderenWert legt, ist das innovative Marketingkonzept. "Die Digitalisierung solltenicht nur hinter den Kulissen stattfinden, sondern auch nach außen hin sichtbarsein", erklärt Kevin Kluge, die Relevanz eines aktiven und kreativen Marketings.Die Webseite von Malerbetrieb Kluge ist deswegen nicht nur informativ, sondernauch ästhetisch ansprechend gestaltet. Kluge erklärt, dass die Website nicht nurals digitale Visitenkarte dient, sondern auch als Plattform fürKundeninteraktion. Über intuitive Kontaktformulare können Kunden einfach unddirekt mit dem Unternehmen kommunizieren, was zu einer verbesserten