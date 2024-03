Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse für die 15 größten deutschen Städte

zeigt, welche Auswirkungen der Rückgang der Bauzinsen auf die Annuitätenrate

beim Wohnungskauf (75 Quadratmeter, Bestand) hat:



- Gesunkene Kaufpreise und Zinsrückgang: Für Suchende könnte jetzt der richtige

Kaufzeitpunkt sein

- In München verringerte sich die Annuität von Oktober 2022 bis heute von 2.438

Euro auf 2.092 Euro - eine monatliche Ersparnis von 346 Euro

- Auch in Frankfurt (257 Euro), Stuttgart (246 Euro), Köln (164 Euro) und

Hamburg (154 Euro) ist die Wohnungsfinanzierung spürbar günstiger geworden





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Gute Nachrichten für Immobilienkäufer: Die monatlichen Kosten für dieDarlehensrückzahlung sind spürbar zurückgegangen - je nach Stadt um mehrerehundert Euro. In der Spitze sparen Käufer 346 Euro pro Monat im Vergleich zumHöhepunkt der Immobilienkrise. Das zeigt eine immowelt Analyse für die 15größten deutschen Städte, wofür die Veränderung der Annuitätenraten beim Kaufeiner 75 Quadratmeter großen Bestandswohnung untersucht wurde. Nach 2 JahrenKrisenmodus scheint sich demnach die Lage am Immobilienmarkt nun allmählichwieder aufzuhellen. Gründe für die Verbesserung: Die Immobilienpreise sind seitMitte 2022 gesunken und die Lage am Zinsmarkt verbessert sich wieder. Diedurchschnittlichen Bauzinsen sind erstmals nach 2 Jahren spürbar gesunken undliegen aktuell wieder unter der 4-Prozent-Marke.Verglichen wurde die monatliche Belastung beim Immobilienkauf im März 2024 zueinem durchschnittlichen Zinssatz von 3,6 Prozent mit Oktober 2022, als dieZinsen erstmals seit dem Ende der Niedrigzinsphase auf 4 Prozent gesprungensind. Für die Beispielrechnung wurden 30 Prozent Eigenkapital (inklusiveKaufnebenkosten) angenommen und die Tilgung auf einen Zeitraum von 30 Jahren mit10 Jahren Sollzinsbindung berechnet.Größte Ersparnis in MünchenAm deutlichsten fällt die Ersparnis in München aus: Bei einem mittlerenAngebotspreis von aktuell 602.625 Euro für eine 75-Quadratmeter-Wohnung in derIsar-Metropole liegt die Annuität derzeit bei monatlich 2.092 Euro. Im Oktober2022 waren nicht nur die Zinsen höher, sondern auch das Preisniveau: DerDurchschnittspreis belief sich damals noch auf 668.853 Euro. Daraus ergab sicheine monatliche Rate von 2.438 Euro. Käufer in München zahlen aktuell also dankniedrigerer Preise und Zinsen 346 Euro pro Monat weniger als noch vor eineinhalbJahren. Aufs Jahr gerechnet müssen Käufer somit für Tilgung und Zinsen über4.000 Euro weniger zahlen.Jetzt kaufen oder warten?"Die Lage am Immobilienmarkt hat sich nach knapp 2 Jahren nun wieder deutlich