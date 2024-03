Kartellamt Gelockerte Werbemöglichkeiten für Olympia-Sportler Deutsche Olympia-Teilnehmer haben rund um die Spiele in Paris in diesem Sommer gelockerte Werbemöglichkeiten und mehr Freiheiten bei der Nutzung der sozialen Medien. Das teilte das Bundeskartellamt am Mittwoch mit. "Die Athletinnen und Athleten …