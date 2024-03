Hamburg (ots) -



- Wasserrisikoprüfung bei bislang 19.000 Anbaubetrieben umgesetzt

- Aktualisierte Produktanforderung für Obst- und Gemüselieferanten

- Neue Zertifizierungen für Beerenlieferanten im Wasserrisikoland Spanien auf

den Weg gebracht



Zwei Drittel unseres Planeten sind mit Wasser bedeckt, aber nur ein Prozent

davon ist für Menschen zugängliches Süßwasser. Auf das knappe Gut macht der

jährliche UN-Weltwassertag am 22. März aufmerksam. Auch EDEKA nimmt seine

ökologische Verantwortung als führender Lebensmittelhändler in Deutschland ernst

und arbeitet seit Jahren mit der Naturschutzorganisation WWF daran, einen

ressourcenschonenden Umgang mit Wasser zu ermöglichen und Süßwasserökosysteme zu

schützen. Nun stärken die Partner für Nachhaltigkeit ihre Lieferkettenbemühungen

insbesondere für Obst und Gemüse - weitere Warenbereiche folgen.





Dürre, Hitze, Überflutung, Verschmutzung - das Thema "Wasser" ist vor allem inder Landwirtschaft allgegenwärtig. Für EDEKA und den WWF ist daher klar, dassein nachhaltigerer Umgang mit Süßwasser nur gemeinsam mit Erzeugern gelingenkann. Hier setzt das vom WWF eigens für EDEKA entwickelte Water Risk Tool an,mit dem Lieferanten Wasserrisiken in ihren Anbauregionen und für ihr Produkterkennen können und Hilfestellungen für einen schonenderen Wasserumgangerhalten. Mittlerweile sind weltweit rund 19.000 Anbaubetriebe im Tool erfasst,wodurch über 80 Prozent der Absatzmengen an frischem Obst und Gemüse geprüftwerden. Für noch mehr Transparenz in den EDEKA-Lieferketten werden künftig auchLieferanten von Konserven, Trockenfrüchten, Tiefkühlkost und alkoholfreienGetränken das Tool nutzen.Beginnend ab März müssen zudem alle Obst- und Gemüselieferanten, unabhängig vonihren Anbauregionen und identifizierten Wasserrisiken, mindestens GLOBALG.A.P.SPRING oder eine vergleichbare Zertifizierung vorweisen wie den QS-GAP-Standard,der in der deutschen Landwirtschaft bereits weit verbreitet ist - hier kommenalso keine zusätzlichen Anforderungen hinzu. GLOBALG.A.P. SPRING beinhaltetgenaue Vorgaben für ein nachhaltigeres Wassermanagement in landwirtschaftlichenBetrieben sowie strenge Kriterien, die illegale Bewässerung ausschließen sollen.EDEKA geht damit weiter als der Wettbewerb, da die neue Anforderung nicht nurfür Lieferanten aus Risikoländern wie Spanien oder Griechenland gilt, sondernweltweit.Darüber hinaus ist EDEKA Fördermitglied der Multi-Stakeholder-InitiativeAlliance for Water Stewardship (AWS). Der Standardgeber ist ein globaler