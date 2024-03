BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma hat die Anforderungen für die Großbank UBS nach der Notübernahme der Credit Suisse deutlich erhöht. Das gelte sowohl für die Eigenmittel als auch für die Liquidität, sagte Thomas Hirschi, Leiter des Finma-Geschäftsbereichs Banken, am Dienstag in Bern. Die Eigenmittelanforderungen an die fusionierte Großbank würden bis 2030 deutlich steigen.

Wie sie die Anforderungen ausfallen, hängt laut Hirschi etwa von der Größe und der Geschäftsentwicklung der Bank und deren Systemrelevanz ab. "Es wird aber ein bedeutender Kapitalaufbau werden", sagte er. Dieser solle ab dem Jahr 2026 erfolgen.