NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach einer Konferenz von Zulieferern für den Flugzugbau auf "Outperform" belassen. Deren Zuversicht in eine weiter starke Nachfrage sowohl in der zivilen Luftfahrt als auch im Rüstungsgeschäft sei weiter groß, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings gebe es auch die Befürchtung, dass der Markt in den kommenden Jahren von Engpässen in den Produktionskapazitäten bestimmt werden könnte. Das spreche wiederum für große Erwartungen an das nachgelagerte Wartungsgeschäft. Eine Zertifizierung des Modells Max 7 von Boeing durch die US-Luftfahrtbehörde FAA dürfte es frühestens im ersten Halbjahr 2025 geben./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 21:43 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 21:43 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 163,0EUR auf Tradegate (20. März 2024, 11:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m