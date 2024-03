Köln (ots) -



- Atradius: "KI ist eine Revolution in der Risikobewertung"

- Schäden in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe durch KI-Analyse vermieden



Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde und revolutioniert zahlreiche

Branchen. Auch in das Geschäft des Kreditversicherers Atradius hat KI inzwischen

Einzug gehalten und kommt bei der Bewertung von Risiken und bei der

Kundeninteraktion zum Einsatz. "Unser Ziel ist es, an der Spitze der Innovation

zu stehen und die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz voll auszuschöpfen,

um die Bedürfnisse unserer Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern zu

übertreffen", sagt Michael Karrenberg, Regional Director Risk Services Germany,

Central and East Europe beim internationalen Kreditversicherer Atradius.







Risiko-Analyse von Geschäftsberichten, Kreditberichten, Ratings oder Bilanzen.

Neuronale Netze nutzt der Kreditversicherer seit 2020. Mit Erfolg. In den

vergangenen vier Jahren konnten durch die Analyse der KI, die bis zu einer

bestimmten Kreditlimithöhe automatische Entscheidungen trifft, bereits Schäden

in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe vermieden werden. "Drei von vier

Entscheidungen, ob Atradius das Ausfallrisiko von Forderungen übernimmt, trifft

mittlerweile unsere KI aufgrund der von uns festgelegten Parameter", sagt

Michael Karrenberg. Ein Bespiel: Bei einem Autoreifenhändler prognostizierte der

Atradius-Algorithmus Temenos XAI ein Schadenrisiko von mehr als 80 Prozent. Die

Folge: Das Risiko wurde abgelehnt. Wenige Monate später wurde das

Insolvenzverfahren des Autoreifenhändlers eingeleitet.



KI verbessert die Effizienz, Genauigkeit und Kundenzufriedenheit im

Risikomanagementprozess. Mit dem Einsatz fortschrittlicher KI-Algorithmen hebt

Atradius die Risikobewertung und Entscheidungsfindung auf eine neue Ebene. Die

Technologie ermöglicht eine präzisere und schnellere Analyse großer Datenmengen,

wodurch das Unternehmen in der Lage ist, detaillierte Einblicke in das

Zahlungsverhalten von Schuldnern zu gewinnen und maßgeschneiderte

Versicherungslösungen anzubieten. So konnten die Risikoprüfer aus Zeitgründen in

der Vergangenheit nur etwa wenige 1.000 Geschäftsberichte im Jahr lesen, jetzt

analysiert die KI mehr als 100.000.



"Die Integration von Künstlicher Intelligenz in unser Angebot ist mehr als nur

ein technologischer Fortschritt; es ist eine Revolution in der Risikobewertung,

eine strategische Entscheidung, die darauf abzielt, unseren Kunden

maßgeschneiderte, transparente und zuverlässige Dienstleistungen zu bieten",

sagt Michael Karrenberg und ergänzt: "Durch die Nutzung von KI können wir Seite 2 ► Seite 1 von 2

Atradius arbeitet bereits seit mehr als 25 Jahren mit automatisierten Tools zurRisiko-Analyse von Geschäftsberichten, Kreditberichten, Ratings oder Bilanzen.Neuronale Netze nutzt der Kreditversicherer seit 2020. Mit Erfolg. In denvergangenen vier Jahren konnten durch die Analyse der KI, die bis zu einerbestimmten Kreditlimithöhe automatische Entscheidungen trifft, bereits Schädenin mittlerer zweistelliger Millionenhöhe vermieden werden. "Drei von vierEntscheidungen, ob Atradius das Ausfallrisiko von Forderungen übernimmt, trifftmittlerweile unsere KI aufgrund der von uns festgelegten Parameter", sagtMichael Karrenberg. Ein Bespiel: Bei einem Autoreifenhändler prognostizierte derAtradius-Algorithmus Temenos XAI ein Schadenrisiko von mehr als 80 Prozent. DieFolge: Das Risiko wurde abgelehnt. Wenige Monate später wurde dasInsolvenzverfahren des Autoreifenhändlers eingeleitet.KI verbessert die Effizienz, Genauigkeit und Kundenzufriedenheit imRisikomanagementprozess. Mit dem Einsatz fortschrittlicher KI-Algorithmen hebtAtradius die Risikobewertung und Entscheidungsfindung auf eine neue Ebene. DieTechnologie ermöglicht eine präzisere und schnellere Analyse großer Datenmengen,wodurch das Unternehmen in der Lage ist, detaillierte Einblicke in dasZahlungsverhalten von Schuldnern zu gewinnen und maßgeschneiderteVersicherungslösungen anzubieten. So konnten die Risikoprüfer aus Zeitgründen inder Vergangenheit nur etwa wenige 1.000 Geschäftsberichte im Jahr lesen, jetztanalysiert die KI mehr als 100.000."Die Integration von Künstlicher Intelligenz in unser Angebot ist mehr als nurein technologischer Fortschritt; es ist eine Revolution in der Risikobewertung,eine strategische Entscheidung, die darauf abzielt, unseren Kundenmaßgeschneiderte, transparente und zuverlässige Dienstleistungen zu bieten",sagt Michael Karrenberg und ergänzt: "Durch die Nutzung von KI können wir