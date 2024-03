NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch nach jüngsten Kursgewinnen wieder gefallen. Bis zum Mittag weiteten sie die leichten Verluste aus dem frühen Handel deutlich aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete zuletzt 86,35 US-Dollar und damit 1,03 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 1,13 Dollar auf 82,34 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Kursentwicklung am Devisenmarkt vor wichtigen geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed. Seit dem Morgen hat der Dollar im Handel mit anderen Währungen an Stärke gewonnen. Da Rohöl in der Regel in Dollar gehandelt wird, macht eine Kursstärke den Rohstoff teurer, was die Nachfrage bremst und den Ölpreis belastet.