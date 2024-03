Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - TÜV Weiterbildungsstudie zeigt Defizite beim Zukunftsthema KI.Hoher Bedarf an Fortbildungen zu Führungskompetenzen und Soft Skills.Ökologische und soziale Nachhaltigkeit wird Top-Thema. Wirtschaft wünscht sichmehr öffentliche Unterstützung bei der beruflichen Bildung für KMU. TÜV-Verbandfordert neue Impulse von der Politik - Bildungsteilzeit einführen.Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) spielt in der beruflichen Weiterbildungbislang eine untergeordnete Rolle: Erst in jedem achten Unternehmen habenMitarbeitende an KI-Fortbildungen teilgenommen (12 Prozent). In weiteren 6Prozent ist das konkret geplant und 10 Prozent ermitteln gerade den Bedarf.Dagegen geben 71 Prozent an, derzeit keine KI-Schulungen durchzuführen. Das istein Ergebnis der repräsentativen "TÜV-Weiterbildungsstudie 2024", für die Forsaim Auftrag des TÜV-Verbands 500 Unternehmen ab 20 Mitarbeitenden befragt hat."Künstliche Intelligenz wird für die Wirtschaft zu einem wichtigenErfolgsfaktor. Unternehmen sollten frühzeitig in die KI-Kompetenzen ihrerBeschäftigten investieren und sie damit fit für die digitale Zukunft machen",sagte Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands, bei Vorstellung derStudienergebnisse. Neben spezifischen KI-Qualifikationen für IT-Expert:innenmüssten den Beschäftigten auch Anwenderkenntnisse für KI-Tools wie ChatGPT,Gemini, Midjourney oder DeepL vermittelt werden. Immerhin erwarten 39 Prozentder befragten Personalverantwortlichen einen stark steigendenWeiterbildungsbedarf für Künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren. Gutjeder vierte sieht vielfältige Einsatzmöglichkeiten für KI im eigenenUnternehmen (27 Prozent). Und 13 Prozent gehen davon aus, dass KI-Anwendungenviele Tätigkeiten der Mitarbeitenden ersetzen werden. Bühler: "Die Unternehmensollten jetzt damit beginnen, die Chancen von KI zu ergreifen und ihreBeschäftigten auf die Veränderungen der Arbeitswelt vorzubereiten."Laut den Ergebnissen der Studie bieten mit 95 Prozent fast alle befragtenUnternehmen ihren Beschäftigten die Möglichkeit, an Weiterbildungenteilzunehmen: 75 Prozent ermöglichen Fortbildungen für alle Mitarbeitenden und20 Prozent nur für bestimmte Personen oder Abteilungen. Mit einem Anteil von 38Prozent wenden die meisten Unternehmen im Durchschnitt zwischen 500 und 1.000Euro pro Mitarbeiter:in und Jahr für Weiterbildungen auf. Bei 13 Prozent liegtdas Weiterbildungsbudget pro Mitarbeiter:in bei 1.000 bis 2.000 Euro und bei 11Prozent zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Fast jedes vierte Unternehmen stelltweniger als 500 Euro zur Verfügung. Ähnlich groß ist die Spannbreite beimZeitbudget. 16 Prozent stellen ihre Mitarbeitenden im Schnitt nur 1 bis 2 Tage