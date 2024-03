FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA gesunken. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0843 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0854 Dollar festgesetzt.

Im Mittagshandel zeigte sich eine breite Dollar-Stärke. Er hat im Handel mit fast allen anderen wichtigen Währungen zugelegt. Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Beschlüsse der US-Notenbank Fed, die am Abend auf dem Programm stehen. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die US-Währungshüter den Leitzins unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent halten werden. Von der Stellungnahme der Fed zur Zinsentscheidung und vom anschließenden Auftritt des Notenbankchefs Jerome Powell erhoffen sich die Investoren Hinweise, wann die Fed mit Zinssenkungen beginnen wird.