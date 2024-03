Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bielefeld (ots) - Nachhaltigkeit ist für Industrie und Wirtschaft einZukunftsthema, das keinen Aufschub duldet. Wer zukunfts- und wettbewerbsfähigwirtschaften und handeln will, braucht eine ganzheitlicheNachhaltigkeitsstrategie. Ab 2025 werden immer mehr Unternehmen diese in Formeines Berichts nach der Corporate Sustainability Reporting Directive (kurz:CSRD) nachweisen müssen. Die Berichtspflicht gilt dann nicht mehr nur fürkapitalmarktorientierte Unternehmen, sondern für alle großen Unternehmen, diezwei von drei Größenkriterien erfüllen: Bilanzsumme von mindestens 25 MillionenEuro, Umsatzerlöse von mindestens 50 Millionen Euro und/oder mindestens 250Mitarbeitende.Grundlage der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist die datenbasierte Erfassungund Analyse von Geschäftsprozessen, die für Unternehmen aber meist sehr komplexist. NTT DATA Business Solutions, das führende SAP®-Beratungshaus für denMittelstand, unterstützt Kund:innen mit innovativen Lösungen dabei, im Zuge derdigitalen Transformation Daten intelligent zu erfassen und zu analysieren sowiedie richtigen Weichen für ihre Nachhaltigkeitsstrategie zu stellen. NachhaltigesWirtschaften und Gewinnstreben müssen dabei kein Widerspruch sein, wie LorenzBeckmann, Principal Expert & Solution Advisor SAP© S/4HANA & Sustainability beiNTT DATA Business Solutions, erklärt: "Nachhaltigkeit lässt sich mit Lösungenvon SAP gewinnbringend umsetzen. Mit diesen unterstützen wir unsere Kund:innendabei ökologische, ökonomische und soziale Herausforderungen zu meistern undgleichzeitig unternehmerische Ziele zu erreichen - von der Beratung über dieImplementierung bis hin zu nachgelagerten Services."Die regulatorischen Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit sind in den letztenJahren parallel zur Dringlichkeit des Themas immer strenger geworden. Neben derVerschärfung der CSR-Richtlinie schreibt dasLieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz (LkSG) bereits seit Januar 2023 dienachhaltige Gestaltung und Überwachung globaler Lieferketten in Deutschland vor.Spätestens seit der Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts (https://nttdata-solutions.com/wp-content/usermedia/NDBS-GSR-2022-2023-DE-WEB.pdf) weißNTT DATA Business Solutions, wie wichtig und gleichzeitig komplex die Erhebungund Bereitstellung der notwendigen Daten sein kann. Um ein noch tieferesVerständnis für die Bedürfnisse seiner Kund:innen zu entwickeln und die eigenenLeistungen kontinuierlich auszubauen, hat sich das SAP-Beratungshaus bereits vorInkrafttreten der Berichtspflicht für die jährliche Veröffentlichung einesNachhaltigkeitsberichts entschieden.