Lörrach (ots) - Hüseyin Zan ist der Gründer und Geschäftsführer von MACH UMSATZ,einer Unternehmensberatung für B2C- und B2B-Kunden, die sich ein erfolgreichesBusiness in der Automobilbranche aufbauen möchten. Mit seinem Angebot, das sichdurch langjährige Erfahrung, großen Praxisbezug und umfassendes Expertenwissenauszeichnet, erzielt der Automobilexperte regelmäßig beeindruckende Ergebnissefür seine Kunden.Der Gebrauchtwagenhandel bleibt in Bewegung: Seit 2017 verzeichnet dieser Sektoreinen stetigen Anstieg. Doch während immer mehr Käufer neue Autos finden, stehendie Fahrzeuge gleichzeitig oft deutlich länger auf den Höfen der Autohändler.Mit durchschnittlich 82 Tagen Standzeit haben gebrauchte Autos im Gegensatz zuneuen Modellen wesentlich längere Standzeiten. Ihr Verkauf stellt daher vorallem für unerfahrene Autoverkäufer eine große Herausforderung dar. Doch auchfortgeschrittene Automobilhändler stoßen hier schnell an ihre Grenzen. DieFolgen sind nicht nur ein hoher Zeit- und Arbeitsaufwand, sondern auchstagnierendes Wachstum. "In der heutigen Zeit wird das Geschäft mitGebrauchtwagen immer wichtiger", weiß Hüseyin Zan, der Gründer undGeschäftsführer von MACH UMSATZ, der über mehr als 15 Jahre Erfahrung in derAutomobilbranche verfügt. "Händler müssen sicherstellen, dass sie Gebrauchtwagengünstig einkaufen und gewinnbringend verkaufen. Doch genau in diesem komplexenProzess fällt es Autohändlern oft schwer, den Überblick zu behalten.""Ein schlecht durchdachter Beschaffungsprozess kann schwerwiegende Folgen haben- darunter Fehlkäufe, überhöhte Einkaufspreise und Verluste", fährt derAutomobilexperte fort. "Um ihre Margen zu steigern, müssen Autohändler dazu inder Lage sein, schnell und effizient Gebrauchtwagen zu beschaffen. Deshalbmüssen sich Autohändler in diesem Bereich unbedingt professionalisieren." MACHUMSATZ hilft seinen Kunden genau dabei: Die Unternehmensberatung hat es sich zurAufgabe gemacht, B2C- und B2B-Kunden dabei zu unterstützen, sich ein profitablesGeschäft in der Automobilbranche aufzubauen und ihr Business auf das nächsteLevel zu heben. Mit der ersten digitalen Ausbildung zum Automobilhändler zeigtHüseyin Zan Anfängern, Fortgeschrittenen und Profis den Weg zum erfolgreichenGeschäft. Innerhalb weniger Monate sind die Teilnehmer dazu in der Lage, fünf-bis sechsstellige Monatsumsätze im Automobilhandel zu erzielen. Im Rahmen einerlangfristigen Zusammenarbeit erhalten die Kunden außerdem Unterstützung bei dentäglichen Herausforderungen einer dynamischen Marktumgebung. Zu diesenHerausforderungen zählen auch längere Standzeiten, die eine effizienteBewältigung erfordern. Wie Autohändler den Verkauf beschleunigen können,