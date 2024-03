Seite 2 ► Seite 1 von 3

Saarbrücken (ots) - Die Fitness- und Gesundheitsbranche in Deutschland ist undbleibt eine Zukunftsbranche. Der positive Trend aus dem vergangenen Jahr konnteauch 2023 fortgesetzt werden und bringt die Branche weiter zurück zu alterStärke. Dies bestätigt die jüngste Datenerhebung und die dazugehörige Studie"Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft 2024". Diese wird jährlich vom DSSV e.V. - Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen inZusammenarbeit mit dem Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte sowie derDeutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)durchgeführt. Nachdem die Jahre 2020 und 2021 aus wirtschaftlicher Sichtaufgrund der behördlich angeordneten Pandemiemaßnahmen negativ ausgefallen sind,wird die Robustheit des Geschäftsmodells "Fitness- und Gesundheitsanlage" durchdie Entwicklung im Jahr 2022 und jetzt 2023 klar bestätigt. Trotz vielfältigerweltweiter Krisen, die sich negativ auf die Stimmung in der deutschen Wirtschaftund des gesamten Landes auswirkten, zeigten sich in der Fitness- undGesundheitsbranche deutlich spürbare Erholungseffekte.- Mitglieder: Die Anzahl der Mitglieder in deutschen Fitness- undGesundheitsanlagen stieg im Jahr 2023 um 9,9 Prozent auf 11,3 Millionen.- Umsatz: Der Umsatz der Branche wuchs im gleichen Zeitraum um 11,9 Prozent auf5,44 Mrd. EUR netto.- Anzahl Anlagen: Die Anzahl der kommerziell betriebenen Fitness- undGesundheitsanlagen in Deutschland blieb mit 9.111 nahezu konstant (- 0,4 %).- Mitarbeiterzahl: Die Branche beschäftigte im Jahr 2023 163.300 Menschen (+ 0,5%).Fitnessbranche hat Wirtschaftslage größtenteils getrotzt: über eine Millionzusätzliche MitgliederTrotz der leicht sinkenden Zahl der Fitness- und Gesundheitsanlagen im Marktkonnte die Mitgliederzahl auch im Jahr 2023 weiter deutlich gesteigert werden -sowohl pro Anlage als auch im Gesamtmarkt. Diese positive Entwicklung wurde imJahresverlauf jedoch durch die wirtschaftliche Gesamtsituation in Deutschlandetwas gebremst. Per 31. Dezember 2023 wurden 11,30 Millionen Mitgliederverzeichnet. Dies stellt eine Steigerung um 1,02 Millionen Mitglieder bzw. 9,9Prozent gegenüber dem Vorjahr dar. Die absolute Mitgliederzahl ist somit in denvergangenen beiden Jahren um etwas mehr als zwei Millionen Mitglieder gestiegen.Dies entspricht einem Wachstum von 22,0 Prozent bzw. durchschnittlich 10,5Prozent jährlich seit Dezember 2021. Vor dem Hintergrund des durchschnittlichenjährlichen Mitgliederwachstums von 2015 bis 2019 von 5,4 Prozent sind dieseWerte beachtenswert und zeigen, wie groß der Nachholeffekt nach wie vor ist. DieMitglieder kommen weiter zurück in die Fitness- und Gesundheitsanlagen. Es ist