Weitere Infos zur Bilanz

Münster (ots) - "Wir sehen uns weiter auf einem grundsoliden, zukunftssichernden

Wachstumsweg": So fasste der Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Köckler die

Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023

der

AGRAVIS Raiffeisen AG (https://www.agravis.de/de/index.html) zusammen.





Wie Köckler und Finanzvorstand Hermann Hesseler in der Bilanz-Pressekonferenzmitteilten, hat das Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmen im vergangenenJahr einen Konzernumsatz von 8,8 Mrd. Euro erzielt - nach 9,4 Mrd. Euro in 2022."Der Rückgang ist ausschließlich auf gesunkene Preise für wichtigeProduktgruppen wie Getreide, Raps, Düngemittel und Energie zurückzuführen", soHesseler.Ergebnis gesteigert, Eigenkapital gestärktDas Ergebnis vor Steuern konnte die AGRAVIS im Vorjahresvergleich hingegenleicht ausbauen, von 61,5 auf 64,5 Mio. Euro. "Diese wichtigenAGRAVIS-Kennzahlen unterstreichen unserer Meinung nach die Solidität, diewirtschaftliche Stabilität und die Zukunftsfähigkeit der AGRAVIS-Gruppe",betonte der Finanzvorstand. Denn das Ergebnis ermögliche es erneut, dieAktionärinnen und Aktionäre über eine Dividende am Erfolg teilhaben zu lassensowie Gewinne zu thesaurieren und damit das Eigenkapital weiter zu stärken. ZumJahresende 2023 erhöhte sich das Eigenkapital auf 663 Mio. Euro, dieEigenkapitalquote stieg auf 29 Prozent. Über die Höhe der Dividende entscheidetdie AGRAVIS-Hauptversammlung am 14. Mai in Münster.AGRAVIS beweist SystemrelevanzVorstandschef Dr. Dirk Köckler ordnete die Geschäftsentwicklung nicht zuletztvor dem Hintergrund der vielfältigen zeitgleichen Krisen ein, die das Jahr 2023bestimmt hätten. "Auch in herausfordernden Zeiten steht die AGRAVIS für eineinnovativ-nachhaltige Landwirtschaft und ist gemeinsam mit demgenossenschaftlichen Verbund der starke regionale Partner für die Versorgung derLandwirtschaft und der Bevölkerung. Wir sichern Ernährung für Mensch und Tier,sind Energielieferant, schonen dabei im Sinne der Nachhaltigkeit unsereRessourcen." Diese Systemrelevanz habe die AGRAVIS auch im Geschäftsjahr 2023unter Beweis gestellt.Chancen der digitalen Transformation nutzen"Wir treiben die Digitalisierung voran und nutzen die Chancen der digitalenTransformation, um Innovationen in den Kernbereichen Tiere, Pflanzen, Technik,Energie und Märkte in die praktische Umsetzung zu bringen sowie zusätzlichenachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln", erläuterte Dr. Köckler. Eine