Velburg (ots) - Finanzierungen und Investitionen optimal zu gestalten, ist fürBauträger eine komplexe Herausforderung. In diesem Kontext spielenKfW-Förderungen eine wichtige Rolle. Doch was gilt es dabei zu beachten? Dr.Peter Burnickl, Geschäftsführer der Pro Bauherr GmbH, hat sich der Beantwortungdieser Frage angenommen: Mit seinem Angebot unterstützt er professionelleBauherren als Sparringspartner bei der Planung ihrer Projekte, um die Baukostenzu optimieren. Wie Bauträger sowohl mit als auch ohne Förderungenkalkulatorische Sicherheit erlangen, erfahren Sie im Folgenden.Unter vielen Bauträgern herrscht derzeit eine spürbare Verunsicherung. DieEinstellung von Förderungen im Frühjahr 2022 und Winter 2023 hat sie dazuveranlasst, in eine Art Warteposition zu verfallen. Seit geraumer Zeit versuchensie, die aktuellen Schwierigkeiten auszusitzen - mit der Folge, dass sie damitunbeabsichtigt sowohl ihren eigenen Interessen als auch der gesamten Brancheschaden. Nun wurden einige Förderungen wieder geöffnet - und konfrontierenBauträger folglich mit der Frage, ob sie endlich wieder aktiv Projekte angehensollen und ob die neu geöffneten Förderungen so verlässlich sind, dass man mitihnen kalkulieren kann. "Bei der Planung ihrer Bauvorhaben benötigen Bauträgerschließlich eine gewisse Vorlaufzeit und natürlich kalkulatorische Sicherheit",erklärt Dr. Peter Burnickl, Geschäftsführer der Pro Bauherr GmbH. "Sie wissennie, wie schnell sie Baugenehmigungen bekommen - so lässt sich kaum kalkulieren,ob die Planung bei Einreichung des KfW-Antrags bereits abgeschlossen ist.""Gerade die Förderungen bei seriellen Sanierungen und sogenannten 'WorstPerforming Buildings' fallen extrem hoch aus", fährt der Experte fort. "Deshalbsind sie für viele Unternehmer absolut erfolgskritisch und gewinnentscheidend -umso wichtiger, sich jetzt damit auseinanderzusetzen." Dr. Peter Burnickl weiß,wovon er spricht: Als Ingenieur, Bauträger und Projektentwickler kennt er dieBaubranche wie seine Westentasche. Mit der Pro Bauherr GmbH steht erprofessionellen Bauherren für eine Prüfung ihrer Planung zur Verfügung. DasUnternehmen begleitet Bauprojekte mit einem Volumen von fünf bis 200 MillionenEuro, um die Baukosten drastisch zu senken. In diesem Zusammenhang beschäftigtsich Dr. Peter Burnickl auch immer wieder mit der Frage, wie Bauträger sowohlmit als auch ohne Förderungen kalkulatorische Sicherheit erlangen. Denn: Wasgeschieht, wenn die Förderung plötzlich platzt?Die Situation im ÜberblickDie Coronakrise hat viele Unternehmen kalt erwischt. Sie erwarteten umfassendeUnterstützung - und waren umso überraschter, als Wirtschaftsminister Robert