Hafenstrategie beschlossen Deutsche Häfen sollen gestärkt werden Der Bund will die deutschen Häfen stärken. Mit einer nationalen Strategie sollten die Länder unterstützt werden, die Häfen voranzubringen, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch in Berlin. Zuvor hatte das Bundeskabinett eine …