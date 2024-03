Der Verband Die Güterbahnen, in dem Wettbewerber der Bahn im Güterverkehr organisiert sind, warnte am Mittwoch erneut davor, den Neu- und Ausbau zugunsten der Modernisierung des Bestandsnetzes zurückzustellen. Die Schieneninfrastruktur müsse "effizienter und schneller als bisher in Engpassbereichen" ausgebaut werden, heißt es in einem Brief des Verbands an den Aufsichtsrat.

Die Deutsche Bahn präsentiert an diesem Donnerstag ihre Bilanz für 2023. Das vergangene Jahr war geprägt von einer hohen Unpünktlichkeit im Fernverkehr. Fast ein Drittel der Fernzüge kam verspätet am Ziel an. Grund dafür ist das überlastete und an vielen Stellen sanierungsbedürftige Schienennetz. Die Bahn will das Problem ab diesem Jahr mit einem großangelegten Sanierungsprogramm angehen, in dessen Rahmen bis 2030 Dutzende hochbelastete Korridore grundlegend saniert werden sollen.

Die Bundesregierung will dafür in den nächsten Jahren viel Geld zur Verfügung stellen. Ursprünglich waren rund 40 Milliarden Euro bis 2027 vorgesehen. Infolge des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts wurden die Mittel aber wieder gekürzt. Als finanziell gesichert gelten bisher lediglich sämtliche Projekte für dieses und nächstes Jahr./maa/DP/men