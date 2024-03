(Bundesanleihen im ersten Absatz.)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von Bundesanleihen sind am Mittwoch vor geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,23 Prozent auf 132,12 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere fiel im Gegenzug auf 2,41 Prozent.

Am Markt wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend erwartet. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die US-Währungshüter den Leitzins unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent halten werden.