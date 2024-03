JERUSALEM, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- Rafa Laboratories, LTD., ein führender Hersteller von medizinischen Notfalllösungen, und die Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), Teil der Administration for Strategic Preparedness and Response des U.S. Department of Health and Human Services, wollen durch die Entwicklung eines neuen Designs für die pädiatrischen Atropin-Autoinjektoren von Rafa die nationale Bereitschaft für Nervenkrankheiten verbessern. Nervenkampfstoffe wie Sarin und VX sowie bestimmte Organophosphat-Insektizide stellen ein schwerwiegendes Gesundheitsrisiko dar und erfordern schnelle und wirksame medizinische Gegenmaßnahmen, insbesondere bei Szenarien mit mehreren Opfern.

Atropin – das primäre Gegenmittel bei Vergiftungen durch Nervengas und Insektizide – wird in der Regel über Autoinjektoren verabreicht. Diese medizinischen Geräte spielen deshalb eine entscheidende Rolle für die Bereitschaft und Reaktionsfähigkeit in Krisensituationen, da sie dem medizinischen Personal und sogar dem nichtmedizinischen Personal ermöglichen, schnell lebensrettende Behandlungen durchzuführen.