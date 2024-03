Berlin, 20. März 2024 (ots/PRNewswire) - ~ Das Unternehmen strebt in den

nächsten drei Jahren einen Umsatz von 1000 Cr an.



Godrej & Boyce, das Vorzeigeunternehmen der Godrej-Gruppe, gab bekannt, dass

sein Geschäftsbereich Godrej Lawkim Motors in den nächsten drei Jahren einen

Umsatz von 1000 Cr anstrebt, wobei 50 % des Umsatzes aus dem Export stammen

sollen. Dieses Wachstum wird durch die Umstellung der weltweiten

Automobilindustrie auf Elektromotoren sowie durch die Umsetzung der

Null-Emissionspolitik in vielen europäischen Ländern angetrieben. Diese Trends

haben auch zum Wachstum der Ausfuhren beigetragen. Das Unternehmen nimmt an der

CoilTech Deutschland teil, um sein Fachwissen über Präzisionslaminierung und

Komponenten für verschiedene Anwendungen zu präsentieren.



Godrej Lawkim Motors ist auf den europäischen Märkten in Deutschland,

Großbritannien, Schweden, der Slowakei und der Tschechischen Republik stark

vertreten. Godrej Lawkim Motors verfügt über ein tiefes Verständnis für die

Anforderungen der verschiedenen Länder in Europa und über eine ausgewiesene

Expertise in der Konstruktion und Entwicklung von Motorkomponenten und bedient

Branchen wie Robotik, Automatisierung, Geländefahrzeuge und Antriebstechnik. Das

Unternehmen liefert Lamellen und Komponenten, darunter Stator-Rotor-Stapel,

gewickelte Statoren, Druckgussrotoren und Lagerschilde, und stellt für einige

Kunden auch komplett montierte Motoren für Antriebsanwendungen her. Das

Unternehmen hat auch die erforderlichen Zertifizierungen erhalten, darunter die

VDA 6.3-Zertifizierung für die Automobilindustrie.







Motors, Godrej & Boyce , sagte: "Da der Automobilsektor in Deutschland auf

Wachstumskurs ist, sind wir strategisch gut aufgestellt, um von diesem Trend zu

profitieren und unsere Präsenz auf dem europäischen Markt weiter auszubauen.

Unsere interne Fähigkeit, die üblichen Qualitätsstandards zu übertreffen, und

unsere fachkundigen technischen Ingenieure sind für diese Aufgabe bestens

gerüstet. Dieser Erfolg unterstreicht unser Engagement, qualitativ hochwertige,

präzisionsgefertigte Komponenten zu liefern, die den sich entwickelnden

Anforderungen der globalen Automobilindustrie gerecht werden. Wir glauben, dass

unsere Präsenz auf dem europäischen Markt uns helfen wird, unseren Kundenstamm

zu erweitern und neue Möglichkeiten für unser Geschäft zu schaffen."



Die von Godrej Lawkim Motors exportierten Produkte werden mit Hilfe modernster

Technologie hergestellt und sind speziell für ein hohes Maß an Effizienz und

Haltbarkeit konzipiert. Da Deutschland im Automobilsektor auf Wachstumskurs ist,

will Godrej Lawkim Motors von diesem Trend profitieren.



Um mehr über Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.

(https://www.godrej.com/) .



Pressekontakt:



Simran Yadav,

+91 98285 84993,

simran.yadav@adfactorspr.com



