ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach einem Analystentreffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Im Gesamtjahr werde der Free Cashflow positiv sein im niedrigen einstelligen Milliarden-Dollar-Bereich, schrieb Analyst Gavin Parsons am Mittwoch mit Bezug auf entsprechende Aussagen des Finanzchefs Brian West. Eine etwaige Übernahme des Zulieferers Spirit Aerosystems durch de Flugzeugbauer werde nicht mittels einer Kapitalerhöhung finanziert, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 11:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2024 / 11:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 163,9EUR auf Tradegate (20. März 2024, 14:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gavin Parsons

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m