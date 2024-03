NEOM, Königreich Saudi-Arabien, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- Der Vorstand von NEOM hat Treyam vorgestellt, ein erstklassiges Resort an der Stelle, wo die spektakuläre Wüstenlandschaft auf das Meer trifft. Mit seinem kühnen Design und minimalen Eingriffen in die Landschaft bietet Treyam seinen Gästen einen erhöhten Zufluchtsort, an dem sie sich entspannen, neue Energie tanken und die majestätische natürliche Umgebung genießen können. Das Resort ist die jüngste Ergänzung zu NEOM, der sich entwickelnden regionalen Entwicklung im Nordwesten Saudi-Arabiens.



In strategisch günstiger Lage an der Öffnung einer der schönsten azurblauen Lagunen am südlichen Ende des Golfs von Akaba gelegen, ist Treyam ein luxuriöses Tor, das seine Gäste zu einem aktiven Lebensstil einlädt. Seine markante brückenartige Architektur verbindet das nördliche und südliche Ufer und beherbergt ein Luxusresort mit 250 Zimmern. Die innovative Fassade der Brücke erzeugt aus der Ferne die Illusion eines Sonnenuntergangs. Die oberen und unteren Etagen bieten einen Panoramablick auf die Gezeitenlagune und den weiten Himmel darüber. Sie verschmelzen mit der Landschaft und bewahren gleichzeitig die natürliche Integrität der Küstenlinie.