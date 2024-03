Mladá Boleslav (ots) - > Erfolg auch auf der anderen Seite des Atlantiks: Skoda

In diesem Jahr feiern zwei ikonische Modellbezeichnungen ihr 65. Jubiläum, dieauch für die heutige Position von Skoda Auto eine bedeutende Rolle spielen:Octavia und Felicia. Beide Modellreihen feierten ihre Weltpremiere auf demGenfer Autosalon im März 1959, kurz darauf wurden sie auch in Leipzigvorgestellt. Die 1996 erschienene Neuauflage des Skoda Octavia hat mit ihrenbislang vier Modellgenerationen bis heute mehr als sieben Millionen Kunden inüber 60 Märkten überzeugt.Octavia: das achte Kapitel einer ErfolgsgeschichteIm März 1959 enthüllte Skoda auf dem Genfer Autosalon zwei umfassendmodernisierte Modelle: die zweitürige Stufenhecklimousine Octavia und dasCabriolet Felicia. Neben vielen weiteren Neuerungen gegenüber ihren Vorgängernzeichneten sich beide durch die neu konstruierte Vorderachse aus. Statt dertraditionellen Blattfedern übernahmen nun moderne Spiralfedern mitTeleskopdämpfern die Führung der Vorderräder. Bei den Modellbezeichnungen hattesich der Hersteller von der bisher angewandten Nummerierung verabschiedet undsich für ansprechende Namen entschieden.Für die zuvor als S 440/445 bekannte Limousine wählte Skoda den Namen Octavia,der auf das lateinische Wort 'octava' für 'die Achte' zurückgeht - und dasgleich mit doppeltem Bezug: Der Octavia war das achte Modell des Herstellers ausMladá Boleslav nach 1945 und aus technischer Sicht zugleich das achte auf derberühmten Plattform mit Zentralrohrrahmen, Einzelradaufhängung vorn undVierzylindermotor in der vorderen Gabelung des Rahmenrohrs. In derOctavia-Basisversion lieferte dieses Aggregat 29,4 kW (40 PS) aus 1,1 LiterHubraum. Die Leistung wurde über ein Vierganggetriebe an die Hinterräderweitergegeben und ermöglichte 110 km/h Höchstgeschwindigkeit. Der stärkereOctavia Super kam mit seiner 1,2-Liter-Maschine und 33 kW (45 PS) auf 115 km/h.Felicia: ein Symbol der Fröhlichkeit, das auch New York eroberteParallel zu den viersitzigen geschlossenen Octavia-Limousinen erschien imFrühjahr 1959 auch ein attraktives Cabrio namens Felicia. Unter der Fronthaubeerzeugte ein Vierzylinder mit 1.089 ccm Hubraum und zwei Vergasern eine Leistungvon 37 kW (50 PS). Auch hier war die Modellbezeichnung aus dem Lateinischenabgeleitet: 'Felicitas' bedeutet Glück oder Fröhlichkeit. Der Skoda Feliciafolgte dem ebenfalls offenen Skoda 450 und zielte vorrangig auf Exportmärkte ab.