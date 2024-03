BERLIN (dpa-AFX) - Für eine großangelegte Gesundheitsstudie, von der sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) viele Erkenntnisse erwartet, verschickt das Robert Koch-Institut derzeit Fünf-Euro-Scheine. Diese fünf Euro seien ein Anreiz "zur Förderung der Studienteilnahme", sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Berlin.

Medien wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und der rbb hatten zuvor berichtet, dass das Robert Koch-Institut (RKI) derzeit Bargeld in Briefen verschicke, um auf eine Studie aufmerksam zu machen. Insgesamt wolle das Bundesinstitut 180 000 Einladungen in mehr als 300 Städten und Gemeinden verschicken, um die Studienreihe "Gesundheit in Deutschland" durchzuführen, so der rbb. In allen Einladungen werde ein Fünf-Euro-Schein stecken. Wer einen mitgesendeten QR-Code nutze, um an der Studie teilzunehmen, bekomme weitere zehn Euro. Wer nichts tue, könne die fünf Euro behalten.