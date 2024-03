Colonia (ots) - - La popolarità della piattaforma digitale di gestione dei

pagamenti automobilistici bezahl.de di NX Technologies ne ha fatto una delle

aziende fintech europee in più rapida crescita nel settore della mobilità



- Round di finanziamento condotto da PayPal Ventures, con la partecipazione di

Seaya Ventures, Walter Ventures e dell'attuale investitore Motive Ventures.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Il finanziamento sarà utilizzato per rafforzare la posizione di leader dimercato dell'azienda in Germania, per espandersi in nuovi mercati europei e perfar crescere la propria piattaforma.NX Technologies, una società fintech che gestisce la piattaforma bezahle.de peri pagamenti nel settore automobilistico, ha annunciato oggi di aver raccolto[22] milioni di euro nel corso di un finanziamento di serie B, condotto daPayPal Ventures, il ramo corporate venture della società globale di pagamenti ecommercio PayPal. Con il suo prodotto principale bezahl.de, la fintech diColonia ha stabilito un nuovo standard nella gestione di pagamenti nel settoreautomobilistico. NX Technologies intende utilizzare il finanziamento perrafforzare la propria posizione di mercato in Germania, espandersi in nuovimercati europei e accelerare la crescita della propria piattaforma. Markus Wolf,CFO di NX Technologies, ha guidato il round di finanziamento per conto dellafintech.Lasse Diener, CEO e co-fondatore di NX Technologies, ha commentato: "Siamoentusiasti di aver chiuso con successo il nostro round di finanziamento di serieB. La nostra piattaforma bezahl.de ha creato un nuovo standard per la gestionedei pagamenti nel settore automobilistico, e sono orgoglioso di tutto il teamNXT per la dedizione e il duro lavoro che ci ha permesso di raggiungere questotraguardo emozionante. Sono entusiasta di portare avanti la nostra crescitafutura insieme ai nostri investitori, sia attuali che nuovi."bezahl.de consente ai suoi clienti di controllare l'intero processo di gestionedei pagamenti in modo semplice e diretto, accorciando significativamente i tempidi espletamento degli ordini e riducendo al minimo le risorse contabili e diback-office. La piattaforma offre ai clienti delle concessionarie e ad altrifornitori dell'automotive un'esperienza di pagamento migliorata e moderna, connumerosi metodi di pagamento e opzioni di finanziamento integrati. Oltre il 70%dei primi 100 gruppi di vendita al dettaglio di autoveicoli e più di 1.000concessionari di auto in Germania si affidano a bezahl.de per gestire i