FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA etwas gesunken. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0855 US-Dollar. Dies war etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0844 (Dienstag: 1,0854) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9221 (0,9213) Euro.

Der Dollar legte zu den meisten wichtigen Währungen zu. Die Anleger warten auf geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank, die am Abend anstehen. Es wird fest damit gerechnet, dass die Währungshüter den Leitzins unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Anleger erwarten von Notenbankchef Jerome Powell aber Hinweise, wann die Fed mit Zinssenkungen beginnen könnte. Im Januar und Februar war die Inflation in den USA unerwartet hoch ausgefallen. Dies stehe "im Widerspruch zu der bislang avisierten Leitzinswende im Juni", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank.