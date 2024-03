Das weltweit erste 14-Zoll 2,8K Hybrid-OLED-Display mit Tintenstrahldruck gewinnt AWE-Award

Die Einführung von IJP OLED stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Mainstream-Displaytechnologie dar und bietet Vorteile wie ein höheres Öffnungsverhältnis, geringeren Stromverbrauch, Flexibilität und geringere Kosten. Als Pionier in der Branche hält TCL CSOT weltweit die Spitzenposition bei den Erfindungspatenten in diesem Bereich und plant, in der zweiten Hälfte 2024 die Massenproduktion zu erreichen.

Auf der AWE2024 stellte TCL CSOT das weltweit erste 14-Zoll 2.8K IHybrid-OLED-Display mit Tintenstrahldruck vor, das den AWE Award für seine herausragende, revolutionäre OLED-Technologie erhielt. Das Display, eine bahnbrechende Anwendung der IJP-OLED-Technologie in Laptops, verfügt über eine bahnbrechende 240 PPI in der Massenproduktion und nutzt eine neuartige Oxid-Kompensationsschaltungstechnologie für mit IGZO-Tintenstrahl gedruckte OLED in verschiedenen Formen. Mit der 30-120Hz VRR-Technologie zur adaptiven Leistungsoptimierung bietet er mit seiner hohen 2,8K-Auflösung ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Das Display ist dünn, tragbar und mit Hybrid-OLED-Technologie ausgestattet, was den Komfort für mobile Nutzer erhöht.