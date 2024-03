München (ots) - Autofahrer müssen für einen Liter Super E10 an der Zapfsäule

derzeit so viel bezahlen wie noch nie in diesem Jahr. Wie die aktuelle ADAC

Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet der Liter 1,790

Euro im bundesweiten Mittel und damit genau drei Cent mehr als noch vor

Wochenfrist. Der Dieselpreis ist nach mehreren Wochen rückläufiger Preise

ebenfalls deutlich gestiegen, wenn auch nicht auf einen Jahreshöchststand. Im

Vergleich zur Vorwoche kletterte der Preis um 1,9 Cent auf 1,736 Euro je Liter.

Angesichts der unterschiedlichen Besteuerung der beiden Kraftstoffe sieht der

ADAC Potenzial für einen deutlich größeren Preisunterschied und folglich

geringere Dieselpreise.



Entscheidender Grund für die spürbaren Anstiege der Kraftstoffpreise ist der im

Vergleich zur Vorwoche um rund fünf US-Dollar gestiegene Rohölpreis. Das Barrel

der Sorte Brent steht aktuell bei 87 US-Dollar und damit so hoch wie zuletzt

Anfang November des vergangenen Jahres.







Auswertungen zeigen, dass vor allem zwischen 20 und 22 Uhr die günstigsten

Preise an Tankstellen zu erzielen sind. Auch zwischen 18 und 19 Uhr lohnt sich

die Fahrt an die Zapfsäule, in den Morgenstunden sind

oft um mehrere Euro teurer. Auch lokal können die Preisunterschiede nennenswert

hoch ausfallen, ein Vergleich unterschiedlicher Tankstellen lohnt sich also.



Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der "ADAC Drive App", die

die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügung

stellt.



Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch

unter www.adac.de/tanken. (https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb

/?redirectId=quer.vpo.tanken)



Pressekontakt:



ADAC Kommunikation

T +49 89 76 76 54 95

mailto:aktuell@adac.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5739993

OTS: ADAC



Um günstiger zu tanken, bieten sich vor allem die Abendstunden an. ADACAuswertungen zeigen, dass vor allem zwischen 20 und 22 Uhr die günstigstenPreise an Tankstellen zu erzielen sind. Auch zwischen 18 und 19 Uhr lohnt sichdie Fahrt an die Zapfsäule, in den Morgenstunden sind Diesel und Benzin dagegenoft um mehrere Euro teurer. Auch lokal können die Preisunterschiede nennenswerthoch ausfallen, ein Vergleich unterschiedlicher Tankstellen lohnt sich also.Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der "ADAC Drive App", diedie Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügungstellt.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auchunter www.adac.de/tanken. (https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/?redirectId=quer.vpo.tanken)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5739993OTS: ADAC