NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing von 260 auf 225 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ken Herbert reduzierte seine Schätzungen für den Flugzeugbauer aufgrund geringerer Auslieferungen des Modells 737 Max sowie niedrigerer Margenannahmen für die Sparte Boeing Commercial Airplanes (BCA). Die im Rahmen einer Investorenkonferenz neu formulierten Ziele von Boeing für 2025 und 2026 wirkten aber weniger negativ als zunächst befürchtet, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 11:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2024 / 11:23 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 185,9USD auf NYSE (20. März 2024, 16:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 260

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m