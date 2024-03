CHARKIW (dpa-AFX) - In der ostukrainischen Großstadt Charkiw sind bei einem russischen Raketenangriff mindestens fünf Menschen getötet worden. Sieben weitere wurden teils schwer verletzt, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow am Mittwoch bei Telegram mit. Unter den Trümmern werden weitere Opfer vermutet. In dem Gebäude ist nach Angaben des Zivilschutzes aufgrund vieler leicht entzündlicher Materialien ein Feuer auf einer Fläche von bis zu 10 000 Quadratmetern ausgebrochen. Medienberichten zufolge war vor allem eine Druckerei betroffen.

Die Ukraine wehrt seit über zwei Jahren eine russische Invasion ab. Charkiw befindet sich nur etwas mehr als 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und wird regelmäßig vom russischen Militär mit Raketen und Drohnen angegriffen.