Hamburg (ots) - Das erste Quartal im Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu. Für vieleSteuerkanzleien war es vor allem mit Stress verbunden - wie jedes Jahr. Filip A.Rutzen ist der Geschäftsführer der Rutzen Media GmbH und hat es sich zur Aufgabegemacht, Steuerkanzleien bei der Suche nach Fachkräften zu unterstützen, umihnen Kapazitäten zu verschaffen, die sie für andere Aufgaben benötigen. Imfolgenden Beitrag erfahren Sie, worauf Steuerberater bei der Verteilung ihrerAufgaben achten sollten, wie Kundenbeziehungen zur Umsatzsteigerung genutztwerden können und welche Rolle der Fachkräftemangel bei der Problematik spielt.Für Steuerkanzleien ist das erste Quartal, kurz Q1, das arbeitsintensivste.Jahresabschlüsse und Steuererklärungen müssen erstellt werden, so mancherMandant benötigt eine Erinnerung, dass noch wichtige Unterlagen von ihm fehlen,während andere Mandanten bereits eine Beratung über die beste Steuerstrategie imkommenden Jahr wünschen. Arbeit gibt es also genug - meist aber nicht genügendFachkräfte, die sich um die Anliegen ihrer Mandanten kümmern können. Deshalbgelingt es nur wenigen Kanzleien, trotz der guten Bedingungen, die momentan fürsie vorliegen, ihre Umsätze signifikant zu steigern. "Besonders am Jahresanfangstapeln sich in den Steuerkanzleien die Aufträge. Doch obwohl die Mitarbeitermeist alle bis zur Erschöpfung arbeiten, verzeichnen die Kanzleien nur minimalesWachstum", erklärt Filip A. Rutzen, Geschäftsführer der Rutzen Media GmbH."Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Weichen für 2025 zu stellen.Damit das nächste Q1 weniger stressig abläuft und dennoch mehr Erträge bringt,müssen jetzt die entsprechenden Vorbereitungen getroffen werden. DasSchlüsselwort hierfür lautet Recruiting", führt der Experte weiter aus. Mitseinem Unternehmen unterstützt er Steuerkanzleien vor allem beim Recruiting vonqualifizierten Fachkräften. Verfügt ein Unternehmen über mehr Mitarbeiter,können die Aufgaben neu verteilt werden, sodass wieder Kapazitäten fürstrategische Ansätze bleiben. Um das zu erreichen, setzt Filip A. Rutzen aufdigitale Lösungen. Ein attraktiver Nebeneffekt: Arbeiten in einer Kanzlei genugSteuerfachkräfte, läuft auch das erste Quartal automatisch stressfreier ab. Mitden folgenden Strategien kann dieser Effekt noch verstärkt werden.Strategie 1: Langfristige MitarbeiterplanungDer Erfolg einer Steuerkanzlei steht und fällt mit den Mitarbeitern. Deshalb istes wichtig, dass der Geschäftsführer rechtzeitig mit dem Personal-Recruiting