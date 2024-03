Es klingt schon fast unglaublich: Erstmals seit Oktober vergangenen Jahres verzeichnete der S&P 500 zuletzt zwei negative Wochenbilanzen in Folge. Wir sprechen mit dem Kapitalmarktexperten Jürgen Molnar, Robomarkets, über die Lage in den USA…

FR: Jürgen, das erste Quartal nähert sich dem Ende. Unterm Strich wird wohl bei fast allen Indizes ein Gewinn stehen. Derzeit sehen wir erste Anzeichen einer Konsolidierung?Jürgen Molnar: Es klingt schon fast unglaublich: Erstmals seit Oktober vergangenen Jahres verzeichnete der S&P 500 zuletzt zwei negative Wochenbilanzen in Folge. Was sich nach einer größeren Korrektur anhört, ist in Wirklichkeit kaum der Rede wert. Ausgehend vom Rekordhoch lag der Wochenschluss am Freitag nur rund 0,4 Prozent tiefer.