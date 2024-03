Baden-Baden (ots) - Der Verhandlungsführer des baden-württembergischen

Arbeitgeberverbandes Chemie (agvChemie), Christjan Knudsen, hat die heute

verabschiedete Forderung der Gewerkschaft IGBCE Baden-Württemberg als

realitätsfern charakterisiert. Gefordert hat der IGBCE-Landesbezirk

Entgeltsteigerungen von sieben Prozent und zusätzlich einen Bonus für

Gewerkschaftsmitglieder.



Knudsen betonte, dass zum einen die jüngste Entgelterhöhung in der Chemie- und

Pharmabranche in Höhe von 3,25 Prozent erst im Januar umgesetzt worden sei -

gemeinsam mit einer steuer- und abgabenfreien Einmalzahlung von 1.500 Euro für

alle Tarifbeschäftigten. Zum zweiten habe die Chemieindustrie in

Baden-Württemberg nicht nur ein schlechtes Jahr 2023 hinter sich, sondern auch

der Start ins Jahr 2024 seit mit Umsatzeinbußen von mehr als sieben Prozent im

Januar sehr beunruhigend. Drittens sei - auch mit Blick auf diese Faktoren - ein

möglicher Verteilungsspielraum bereits jetzt überreizt: "Die Produktivität ist

gesunken, die Inflation geht deutlich schneller zurück - und wir haben die

Reallöhne in der Chemie dennoch langfristig gesteigert!"





Die anstehenden Verhandlungen der baden-württembergischen Chemie-Tarifpartner am24. April 2024 in Karlsruhe schätzt Knudsen als schwierig ein: "Wir braucheneinen klaren Blick für die Realität. Nur so können wir für denFlächentarifvertrag in der Chemie- und Pharmabranche einen tragfähigen undfairen Abschluss herbeiführen."Der Forderung nach einem Bonus für Gewerkschaftsmitglieder erteilte er eineAbsage. Damit werde keine bessere Tarifbindung erreicht - schon gar nicht beiden Unternehmen. Eine Ungleichbehandlung innerhalb der tariflichenMitarbeitenden sei nicht vermittelbar, so Knudsen.Hintergrund - Tarifrunde #Chemie24Die Tarifkommission des agvChemie verhandelt ab dem 24. April 2023 für etwa 210Unternehmen der Branche (73.000 Beschäftigte) mit der IGBCE in Karlsruhe. Dabeigeht es um Entgeltsteigerungen, geforderte Sonderregelungen fürGewerkschaftsmitglieder und eine Modernisierung des Tarifwerks der Branche.Hintergrund - Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg e.V.Der agvChemie ist der Arbeitgeberverband für die Unternehmen der chemischen undpharmazeutischen Industrie in Baden-Württemberg. Die größte Teilbranche ist diepharmazeutische Industrie, gefolgt von Farben und Lacken sowie Körperpflege undWaschmittel. Derzeit beschäftigen die Unternehmen in etwa 30 unterschiedlichenBerufsbildern 3 500 Auszubildende und DHBW-Studenten. Die Unternehmen imagvChemie machten 2023 einen Umsatz von ca. 33,4 Milliarden Euro. DieExportquote in diesen Betrieben liegt bei etwa 60 Prozent.Pressekontakt:Andreas C. A. FehlerPressesprecher+49 7221 2113-48 | +49 162 2111648https://newsroom.chemie.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/76296/5740087OTS: Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg e.V.