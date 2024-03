ROUNDUP US-Notenbank bestätigt Leitzins und signalisiert drei Lockerungen 2024 Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen erneut stabil gehalten und für 2024 drei Lockerungen signalisiert. Der Leitzins verharre in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent, gab die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington bekannt. …