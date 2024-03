Mladá Boleslav (ots) - > Nachhaltigkeitsbericht 2023 von Skoda Auto gibt

umfassenden Überblick der Fortschritte des Unternehmens in seinen

ESG-Initiativen



> GreenProduct: Verwendung von recycelten und recycelbaren Materialien weiter

ausgebaut





> GreenProduction: auf dem Weg zu CO2-neutraler Produktion, neuePhotovoltaiksysteme im Werk Mladá Boleslav installiert> Gesellschaftliche Verantwortung: Automobilhersteller leistet humanitäre Hilfefür Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und Erdbebenopfer in der Türkei> Nachhaltigkeitsbericht 2023 von Skoda Auto steht zum Download auf derBerichts-Website von Skoda Auto (https://reporting.skoda-auto.com/finance) sowieauf der Microsite des Herstellers zum Thema Nachhaltigkeit(https://www.skoda-storyboard.com/en/sustainability/) bereitDer Nachhaltigkeitsbericht 2023 von Skoda Auto gibt einen umfassenden Überblickder überarbeiteten Nachhaltigkeitsstrategie des tschechischenAutomobilherstellers und beschreibt Initiativen und Fortschritte in allenESG-Handlungsfeldern (Environmental, Social, Governance; zu Deutsch: Umwelt,Soziales, Unternehmensführung). Skoda Auto arbeitet konsequent daran, dieAuswirkungen seiner Geschäftstätigkeit auf die Umwelt systematisch zureduzieren. Gleichzeitig engagiert sich das Unternehmen für die Verbesserunglokaler Ökosysteme, leistet internationale humanitäre Hilfe und fördertEinzelpersonen, Kommunen und die regionale Entwicklung an den WerksstandortenMladá Boleslav, Vrchlabí und Kvasiny. Darüber hinaus enthält der BerichtHintergründe zu Unternehmensführung und Unternehmenskultur sowie zur Umsetzungvon Integritätsmaßnahmen.Karsten Schnake, Skoda Auto Vorstand für Beschaffung und Vorstandsvertreter fürNachhaltigkeit, erklärt: "In diesem Jahr veröffentlichen wir unserenNachhaltigkeitsbericht erstmals parallel zu unserem Geschäftsbericht. Dadurchvereinheitlichen wir unsere Berichtszyklen und lenken mehr Aufmerksamkeit aufunsere Nachhaltigkeitsziele und unser soziales Engagement. Darüber hinausunterstreicht dieses Vorgehen die Bedeutung einer konsistenten, transparentenund detaillierten Berichterstattung über die wichtigsten ESG-Themen für alleStakeholder."GreenProduction: umfangreiche Maßnahmen, um die Umweltauswirkungen derUnternehmenstätigkeit zu verringernAuf dem Weg zu einer klimaneutralen Produktion in seinen drei tschechischenWerken bis 2030 erzielt Skoda Auto große Fortschritte. Im Herbst 2023 nahm dasUnternehmen im Stammwerk Mladá Boleslav eine Aufdach-Solaranlage in Betrieb.Diese Anlage mit einer Gesamtfläche von über 10.000 Quadratmetern kann jährlich